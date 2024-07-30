ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будут ли выключать свет в Украине 31 июля: ответ "Укрэнерго"

Украина, Вторник 30 июля 2024 17:34
UA EN RU
Будут ли выключать свет в Украине 31 июля: ответ "Укрэнерго" Фото: 31 июля свет в Украине не будет выключаться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 31 июля, отключения света по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 31 июля, отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме применения ограничений будут предупреждать дополнительно.

"Пользуйтесь, пожалуйста, мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", - призывают украинцев энергетики.

Отключение света в Украине

Напомним, в течение последней недели в Украине стали меньше выключать свет по графику. Это связано с тем, что потребление снизилось на фоне похолодания после сильной жары. Также вышли из ремонта несколько атомных энергоблоков.

Как сообщили в правительстве, Украина в вопросе энергетики вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет нести незначительный характер.

Подробнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
NEWS
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая