Чи вимикатимуть світло в Україні 10 жовтня: відповідь "Укренерго"

Завтра, 10 жовтня, в Україні не планують вимикати світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".

"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що цього року Україна знову була змушена повернутись до графіків відключення світла. Адже російські військові протягом весни завдали кількох прицільних ударів по енергооб'єктах.

Влітку ситуація погіршилась погодними умовами. А саме: через аномальну спеку українці використовували багато енергогенерації на охолодження приміщень.

Однак останніми тижнями ситуація стабілізувалась і відключень світла не було.

Проте експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Бо генерації наразі недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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