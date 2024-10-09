Чи вимикатимуть світло в Україні 10 жовтня: відповідь "Укренерго"
Завтра, 10 жовтня, в Україні не планують вимикати світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", - заявили в компанії.
Водночас українців просять максимально економити електроенергію вранці та ввечері.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо, що цього року Україна знову була змушена повернутись до графіків відключення світла. Адже російські військові протягом весни завдали кількох прицільних ударів по енергооб'єктах.
Влітку ситуація погіршилась погодними умовами. А саме: через аномальну спеку українці використовували багато енергогенерації на охолодження приміщень.
Однак останніми тижнями ситуація стабілізувалась і відключень світла не було.
Проте експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Бо генерації наразі недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
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