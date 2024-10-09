Будут ли выключать свет в Украине 10 октября: ответ "Укрэнерго"

Завтра, 10 октября, в Украине не планируют выключать свет по графику. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", - добавили в "Укрэнерго".

В то же время, украинцев просят максимально экономить электроэнергию утром и вечером.

"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются", - заявили в компании.

Напомним, что в этом году Украина снова была вынуждена вернуться к графику отключения света. Ведь российские военные в течение весны нанесли несколько прицельных ударов по энергообъектам.

Летом ситуация ухудшилась погодными условиями. А именно: из-за аномальной жары украинцы использовали много энергогенерации для охлаждения помещений.

Однако в последние недели ситуация стабилизировалась и отключений света не было.

Однако эксперты отмечают, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Потому что генерации пока недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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