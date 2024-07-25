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Чи вимикатимуть світло в серпні-жовтні та коли повернуться жорсткі графіки: прогноз експертів

Україна, Четвер 25 липня 2024 18:42
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Чи вимикатимуть світло в серпні-жовтні та коли повернуться жорсткі графіки: прогноз експертів Фото: експерти спрогнозували, чи вимикатимуть світло в серпні-жовтні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Геннадій Рябцев, Володимир Омельченко

Починаючи з серпня відключень електроенергії в Україні стане менше, однак "сезону без графіків" очікувати не варто. А от ближче до зими ситуація зі світлом може знову погіршитися.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".

"Обмеження будуть, але мінімальні. У "світло-сірій зоні" відключень не буде точно, та й у принципі очікується менше, ніж зараз. Можливо, на рівні однієї черги у будні дні. Думаю, на вихідних усі будуть зі світлом", - розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, цьому посприяють вихід усіх атомних блоків з ремонтів, часткове відновлення генерації ТЕС та прохолодніша осіння погода.

Однак, як зазначив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев навряд чи вдасться забезпечити всіх споживачів повною мірою.

"Все ж таки баланс хиткий. Якщо буде сонячно і вдень панелі на СЕС (сонячні електростанції, - ред.) працюватимуть як сьогодні, то так. Але якщо задощить по всій Україні, будуть проблеми", - пояснив він.

Окрім того, експерт вважає, що ближче до зими ситуація погіршиться. З початком опалювального сезону в листопаді споживання зросте приблизно на третину, чого не зможе компенсувати запланований приріст генерації.

"Графіки стабілізаційних відключень повернуться в обсязі приблизно трьох-чотирьох черг", - припустив Рябцев.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі в Україні вже кілька місяців діють графіки відключення електроенергії. Причиною є російські обстріли енергетичної інфраструктури та зростання споживання електроенергії через спеку.

Днями прем'єр України Денис Шмигаль повідомляв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

До того ж 24 липня на одній з атомних електростанцій вивели з ремонту один з енергоблоків. У зв'язку з цим вчора та сьогодні в Україні зменшили час відключень світла. Так, електроенергію не вимикали до 18:00.

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Електроенергія Відключеня світла
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