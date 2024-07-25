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Будут ли свет выключаться в августе-октябре и когда вернутся жесткие графики: прогноз экспертов

Украина, Четверг 25 июля 2024 18:42
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Будут ли свет выключаться в августе-октябре и когда вернутся жесткие графики: прогноз экспертов Фото: эксперты спрогнозировали, будут ли выключать свет в августе-октябре(Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Геннадий Рябцев, Владимир Омельченко

Начиная с августа отключений электроэнергии в Украине станет меньше, однако "сезона без графиков" ждать не стоит. А вот ближе к зиме ситуация со светом может снова ухудшиться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что нужно успеть до холодов".

"Ограничения будут, но минимальны. В "светло-серой зоне" отключений не будет точно, да и в принципе ожидается меньше, чем сейчас. Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, на выходных все будут со светом", - рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, этому поспособствуют выход всех атомных блоков по ремонтам, частичное восстановление генерации ТЭС и более холодная осенняя погода.

Однако, как отметил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, вряд ли удастся обеспечить всех потребителей в полной мере.

"Все же баланс шаткий. Если будет солнечно и днем панели на СЭС (солнечные электростанции, - ред.) будут работать как сегодня, то да. Но если дождется по всей Украине, будут проблемы", - пояснил он.

Кроме того, эксперт считает, что ближе к зиме ситуация ухудшится. С началом отопительного сезона в ноябре потребление вырастет примерно на треть, что не сможет компенсировать запланированный прирост генерации.

"Графики стабилизационных отключений вернутся в объеме примерно трех-четырех очередей", - предположил Рябцев.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии. Причиной являются российские обстрелы энергетической инфраструктуры и увеличение потребления электроэнергии из-за жары.

На днях премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

К тому же 24 июля на одной из атомных электростанций был выведен из ремонта один из энергоблоков. В связи с этим вчера и сегодня в Украине уменьшили время отключения света. Так, электроэнергию не выключали до 18:00.

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