Чи вимикатимуть світло 20 вересня: відповідь "Укренерго"

В Україні у п'ятницю, 20 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Однак варто обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Однак протягом останніх тижнів світло не вимикали. Ситуація в енергосистемі покращилася.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України. Очікується, що окупанти знову використають ракети та безпілотники для атак.

Тим часом експерти зазначили, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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