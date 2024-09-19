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Чи вимикатимуть світло 20 вересня: відповідь "Укренерго"

Україна, Четвер 19 вересня 2024 19:29
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Чи вимикатимуть світло 20 вересня: відповідь "Укренерго" Ілюстративне фото: українцям розповіли про відключеня світла 20 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у п'ятницю, 20 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Однак варто обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Однак протягом останніх тижнів світло не вимикали. Ситуація в енергосистемі покращилася.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України. Очікується, що окупанти знову використають ракети та безпілотники для атак.

Тим часом експерти зазначили, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
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