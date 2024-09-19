Чи вимикатимуть світло 20 вересня: відповідь "Укренерго"
В Україні у п'ятницю, 20 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Однак варто обмежити споживання потужних приладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 20 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.
Водночас українців просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.
Однак протягом останніх тижнів світло не вимикали. Ситуація в енергосистемі покращилася.
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України. Очікується, що окупанти знову використають ракети та безпілотники для атак.
Тим часом експерти зазначили, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
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