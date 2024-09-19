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Будут ли выключать свет 20 сентября: ответ "Укрэнерго"

Украина, Четверг 19 сентября 2024 19:29
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Будут ли выключать свет 20 сентября: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 20 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в пятницу, 20 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются. Однако следует ограничить потребление мощных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 20 сентября, меры ограничения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В то же время, украинцев просят рационально использовать мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в течение последних недель свет не выключают. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.

Между тем эксперты отметили, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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