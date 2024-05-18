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Чи вимикатимуть сьогодні світло для населення: що кажуть у Міненерго

Фото: яка ситуація зі світлом в Україні 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Графіки вимкнення світла в Україні для населення у суботу, 18 травня, не будуть запроваджувати. Хоча обмеження промисловості введуть ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", - йдеться в повідомленні.

До того ж у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Обстріл РФ по Україні

В ніч на суботу, 18 травня, російські війська атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе. В декількох областях України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше в Повітряних силах розповіли, що ППО знищила всі ворожі дрони, яких РФ запустила 13 одиниць.

Щодо наслідків атаки, то вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Обійшлося без постраждалих, хоча є пошкодження обладнання. 

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Війна в УкраїніВимкнення світла