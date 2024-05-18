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Будут ли сегодня выключать свет для населения: что говорят в Минэнерго

Фото: какая ситуация со светом в Украине 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Графики отключения света в Украине для населения в субботу, 18 мая, не будут вводить. Хотя ограничения промышленности введут вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", - говорится в сообщении.

К тому же в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на субботу, 18 мая, российские войска атаковали Украину, применив дроны-камикадзе. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже в Воздушных силах рассказали, что ПВО уничтожила все вражеские дроны, которых РФ запустила 13 единиц.

Что касается последствий атаки, то ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Обошлось без пострадавших, хотя есть повреждения оборудования.

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Война в УкраинеОтключение света