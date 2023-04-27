Відправлять воювати? Путін доручив відреставрувати "історичні літаки"

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду країни-агресора розглянути можливість підтримки проєктів з реставрації та експлуатації "історичних літаків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА новости" .

"Доручити уряду РФ розглянути можливість підтримки, зокрема фінансової, проєктів, що передбачають реставрацію та експлуатацію історичних літаків, їх утримання. Доповідь - до 30 червня 2023 року", - ідеться в дорученні диктатора.

Зазначається, що відповідальним за проєкт призначено прем'єра РФ Михайла Мішустіна.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ втратила понад 300 літаків із початку війни проти України.

Крім того, нещодавно у РФ поблизу кордонів НАТО розбився військовий літак МіГ-31.

Додамо, що 20 квітня неподалік окупованої Кирилівки в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.

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