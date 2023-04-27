Отправят воевать? Путин поручил отреставрировать "исторические самолеты"

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству страны-агрессора рассмотреть возможность поддержки проектов по реставрации и эксплуатации "исторических самолетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА новости" .

"Поручить правительству РФ рассмотреть возможность поддержки, в том числе финансовой, проектов, предусматривающих реставрацию и эксплуатацию исторических самолетов, их содержание. Доклад - до 30 июня 2023 года", - говорится в поручении диктатора.

Отмечается, что ответственным за проект назначен премьер РФ Михаил Мишустин.

Напомним, по данным Генштаба, РФ потеряла более 300 самолетов с начала войны против Украины.

Кроме того, недавно в РФ вблизи границ НАТО разбился военный самолет МиГ-31.

Добавим, что 20 апреля недалеко от оккупированной Кирилловки в Азовское море упал вертолет россиян, пилот погиб.

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