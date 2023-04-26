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У Росії поблизу кордонів НАТО розбився МіГ-31

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Середа 26 квітня 2023 17:55
У Росії поблизу кордонів НАТО розбився МіГ-31 Ілюстративне фото: У Росії поблизу кордонів НАТО розбився МіГ-31 (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії поблизу кордонів НАТО розбився військовий літак. Попередньо, зазнав авіакатастрофи МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Інцидент стався в Мурманській області, яка межує з країною-членом Північноатлантичного альянсу Фінляндією. Винищувач упав за 10 км від міста Мончегорськ.

Чи вижив пілот невідомо.

Як видно на відео, російський винищувач загорівся під час польоту, після чого впав на землю.

Деталі інциденту поки що не повідомляються.

Нагадаємо, 20 квітня неподалік окупованої Кирилівки в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.

Крім того, нещодавно під Москвою горів завод "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.

Додамо, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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