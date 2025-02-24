Чи відправлять школи Львова на карантин: що кажуть у міськраді

У Львівській міській раді розповіли про поточну ситуацію із захворюваністю дітей у школах громади. Українцям пояснили, що запровадження у навчальних закладах карантину залежить, зокрема, від кількості учнів, присутніх на уроках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міськради у Telegram.

Чи запроваджуватимуть у школах Львова карантин

Згідно з інформацією міської ради, ситуація із захворюваністю учнів у львівських школах є контрольованою.

"Станом на сьогодні (понеділок, 25 лютого, - Ред.) у Львівській громаді з майже 88 тисяч учнів, які навчаються в міських школах, через хвороби відсутні 18,3%", - розповіли громадянам.

Наголошується, що запровадження карантину в навчальних закладах доцільне, згідно з відповідними рекомендаціями, при 20% відсутності учнів.

"Відтак львівські заклади загальної середньої освіти продовжують працювати офлайн", - повідомили у Львівській міській раді.

Уточнюється, що за інформацією управління охорони здоров'я Львова, кількість дітей, які одужують, збільшувалась впродовж тижня.

"До прикладу, у середу, 19 лютого, одужало 174 дитини. А вже у п’ятницю, 21 лютого, - 572 дитини", - уточнили у прес-службі міськради.

Насамкінець українцям нагадали, що львівські школи є автономними, тож за потреби можуть самостійно перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.

Допис Львівської міської ради (скриншот: t.me/lviv_adm)