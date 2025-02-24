Чи відправлять школи Львова на карантин: що кажуть у міськраді
У Львівській міській раді розповіли про поточну ситуацію із захворюваністю дітей у школах громади. Українцям пояснили, що запровадження у навчальних закладах карантину залежить, зокрема, від кількості учнів, присутніх на уроках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міськради у Telegram.
Чи запроваджуватимуть у школах Львова карантин
Згідно з інформацією міської ради, ситуація із захворюваністю учнів у львівських школах є контрольованою.
"Станом на сьогодні (понеділок, 25 лютого, - Ред.) у Львівській громаді з майже 88 тисяч учнів, які навчаються в міських школах, через хвороби відсутні 18,3%", - розповіли громадянам.
Наголошується, що запровадження карантину в навчальних закладах доцільне, згідно з відповідними рекомендаціями, при 20% відсутності учнів.
"Відтак львівські заклади загальної середньої освіти продовжують працювати офлайн", - повідомили у Львівській міській раді.
Уточнюється, що за інформацією управління охорони здоров'я Львова, кількість дітей, які одужують, збільшувалась впродовж тижня.
"До прикладу, у середу, 19 лютого, одужало 174 дитини. А вже у п’ятницю, 21 лютого, - 572 дитини", - уточнили у прес-службі міськради.
Насамкінець українцям нагадали, що львівські школи є автономними, тож за потреби можуть самостійно перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.
Допис Львівської міської ради (скриншот: t.me/lviv_adm)
Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях.
З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині спостерігається "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.
З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.
За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.
Читайте також, в яких областях України школи вдаються до дистанційного навчання з огляду на епідемічну ситуацію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.