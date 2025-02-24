Отправят ли школы Львова на карантин: что говорят в горсовете

Во Львовском городском совете рассказали о текущей ситуации с заболеваемостью детей в школах общины. Украинцам объяснили, что введение в учебных заведениях карантина зависит, в частности, от количества учеников, присутствующих на уроках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета в Telegram.

Будут ли вводить в школах Львова карантин

Согласно информации городского совета, ситуация с заболеваемостью учащихся во львовских школах является контролируемой.

"По состоянию на сегодня (понедельник, 25 февраля, - Ред.) во Львовской общине из почти 88 тысяч учеников, которые учатся в городских школах, из-за болезни отсутствуют 18,3%", - рассказали гражданам.

Отмечается, что введение карантина в учебных заведениях целесообразно, согласно соответствующим рекомендациям, при 20% отсутствия учеников.

"Поэтому львовские учреждения общего среднего образования продолжают работать офлайн", - сообщили во Львовском городском совете.

Уточняется, что по информации управления здравоохранения Львова, количество детей, которые выздоравливают, увеличивалось в течение недели.

"К примеру, в среду, 19 февраля, выздоровели 174 ребенка. А уже в пятницу, 21 февраля, - 572 ребенка", - уточнили в пресс-службе горсовета.

В завершение украинцам напомнили, что львовские школы являются автономными, поэтому при необходимости могут самостоятельно перевести один или несколько классов на несколько дней на дистанционное обучение.

Пост Львовского городского совета (скриншот: t.me/lviv_adm)