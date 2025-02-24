Отправят ли школы Львова на карантин: что говорят в горсовете
Во Львовском городском совете рассказали о текущей ситуации с заболеваемостью детей в школах общины. Украинцам объяснили, что введение в учебных заведениях карантина зависит, в частности, от количества учеников, присутствующих на уроках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета в Telegram.
Будут ли вводить в школах Львова карантин
Согласно информации городского совета, ситуация с заболеваемостью учащихся во львовских школах является контролируемой.
"По состоянию на сегодня (понедельник, 25 февраля, - Ред.) во Львовской общине из почти 88 тысяч учеников, которые учатся в городских школах, из-за болезни отсутствуют 18,3%", - рассказали гражданам.
Отмечается, что введение карантина в учебных заведениях целесообразно, согласно соответствующим рекомендациям, при 20% отсутствия учеников.
"Поэтому львовские учреждения общего среднего образования продолжают работать офлайн", - сообщили во Львовском городском совете.
Уточняется, что по информации управления здравоохранения Львова, количество детей, которые выздоравливают, увеличивалось в течение недели.
"К примеру, в среду, 19 февраля, выздоровели 174 ребенка. А уже в пятницу, 21 февраля, - 572 ребенка", - уточнили в пресс-службе горсовета.
В завершение украинцам напомнили, что львовские школы являются автономными, поэтому при необходимости могут самостоятельно перевести один или несколько классов на несколько дней на дистанционное обучение.
Пост Львовского городского совета (скриншот: t.me/lviv_adm)
Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях.
Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия (в том числе и локальный карантин).
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас наблюдается "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.
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