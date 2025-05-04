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Чи відправить Чехія своїх військових до України? Павел розкрив деталі

Неділя 04 травня 2025 21:50
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Чи відправить Чехія своїх військових до України? Павел розкрив деталі Фото: президент Чехії Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Ірина Гайдук

Про розміщення чеських військових в Україні поки що мова не йде через відсутність мирної угоди. Присутність контингенту буде вирішуватися за згодою з українською державою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Що стосується розміщення миротворчих сил на території України. Поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода", - заявив Павел.

Президент Чехії наголосив, що поки не ведуться жодні конкретні розмови про те, які військові сили та яких країн могли б розміститися в Україні.

"Про мандат важко сказати щось конкретно. Це будуть приймати рішення окремі держави, кого і в якій кількості вони будуть надсилати", - зазначив глава чеської держави.

Він підкреслив, що Україна - це самостійна держава, яка буде давати на дозвіл на розміщення іноземних військових на своїх землях, коли буде досягнуто миру. Зараз західні партнери лише можуть обговорювати, яку підтримку, у якому вигляді вони можуть надати Києву.

"Ми зараз говорили про гарантії, які ми можемо надати або політичні, або комбінацією. Я переконаний, що комбінація гарантій - економічної, політичної і військової - це буде достатня міра гарантій безпеки для України", - резюмував Павел.

Військовий контингент в Україні

Нагадаємо, що низка країн Європейського союзу (ЄС) не виключає розміщення військового контингенту в Україні.

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що першими миротворців введуть Велика Британія та Франція.

Зокрема, Лондон може розмістити війська в Україні терміном на 5 років.

Водночас The Times писало, що Лондон та Париж можуть нібито зрештою відмовитись й відправити військових інструкторів на захід України як форму підтримки.

Днями Зеленський знову підтвердив, що є "гарячі голови", які прагнуть відправити свої війська в Україну, хоча це стане можливим лише після завершення війни.

Тим часом голова італійського уряду Джорджія Мелоні запропонувала поширити 5-у статтю НАТО на Україну навіть без її членства в Альянсі. Однак, за словами генерального секретаря Марка Рютте, цю ідею можна розглянути після завершення повномасштабної війни.

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