Чи відмовиться Україна від членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки: Зеленський дав відповідь

На запитання журналістів, як він оцінює гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені 5-ю статтею НАТО, і чи готова Україна відмовитися від членства в Альянсі в обмін на такі гарантії, Зеленський відповів, що політика США у цьому питанні не змінилася.

"Політика США - не брати Україну в НАТО. Це було і до президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть - подібно до 5 статті, але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють", - зазначив президент.

Він також наголосив, що сигнал від генерального секретаря НАТО зрозумілий: Росія не має права накладати вето на членство України в Альянсі.

"Це рішення союзників, і у нас тут спільне бачення", - підсумував глава держави.