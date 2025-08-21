ua en ru
Откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности: Зеленский дал ответ

Четверг 21 августа 2025 10:46
Откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности: Зеленский дал ответ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

Политика США относительно членства Украины в НАТО не изменилась - Вашингтон не планирует присоединения Киева к Альянсу, но поддерживает интеграцию Украины в ЕС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 20 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос журналистов, как он оценивает гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены 5-й статьей НАТО, и готова ли Украина отказаться от членства в Альянсе в обмен на такие гарантии, Зеленский ответил, что политика США в этом вопросе не изменилась.

"Политика США - не брать Украину в НАТО. Это было и до президента Трампа. В этом нет никаких новостей. Они четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят - подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что сигнал от генерального секретаря НАТО понятен: Россия не имеет права накладывать вето на членство Украины в Альянсе.

"Это решение союзников, и у нас здесь общее видение", - подытожил глава государства.

Вступление Украины в НАТО

Как известно, осенью 2022 года Украина официально обратилась с заявкой на ускоренное вступление в НАТО.

В самом Альянсе отметили, что Киев имеет перспективу членства, однако во время войны этот процесс невозможен.

Сам президент США Дональд Трамп выступал против присоединения Украины к блоку, а глава Пентагона Пит Хегсет называл такую перспективу маловероятной.

