Підвищиться ефективність? Окупанти вивели ППО з підпорядкування Сухопутних військ
У російській армії сили військової протиповітряної оборони вивели із підпорядкування Сухопутних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Джерела, близькі до російського оборонного відомства, повідомили, що ППО перепідпорядкована головному командуванню Повітряно-космічних сил Росії.
Передбачається, що таким чином окупантам вдасться підвищити її ефективність та результативність у боротьбі з повітряними цілями.
Нагадаємо, що раніше установки ППО "Панцир-С1" було помічено у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель. Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.
Пізніше повідомлялося, що біля стадіону "Лужники" у Москві помітили систему протиповітряної оборони під час концерту-мітингу, де виступав російський диктатор Володимир Путін.
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