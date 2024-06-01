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Откроют ли пляжи в Одессе в этом году: ответ главы ОВА

Одесса, Суббота 01 июня 2024 17:07
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Откроют ли пляжи в Одессе в этом году: ответ главы ОВА Фото: что будет с купальным сезоном в Одессе в этом году (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе и Одесской области планируют открыть в этом году для посещения 20 пляжей.

Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как напомнил глава ОВА, в прошлом году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей.

"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства, имели рядом бомбоубежища и простое укрытие, постоянно мониторились на подплыв опасных взрывных предметов. Тогда пляжей, выполнивших эту норму, было шесть. Сегодня мы также над этим работаем. В ближайшие дни будет подписано распоряжение об открытии 20 таких пляжей", - сказал он.

По словам Кипера, обсуждается открытие пляжей в Измаильском районе. Больше всего пляжей, как отметил он, откроют в Одесском районе, поскольку там есть больше возможностей для обеспечения безопасных условий для посетителей.

Купальный сезон в Украине

Полномасштабная российская агрессия внесла "коррективы" в отдых украинцев, в том числе в летний купальный сезон. К примеру, в Запорожье запретили жителям купаться в водоемах вплоть до завершения военного положения.

Не планируют открывать пляжный сезон и в Киеве. Как заявляли в КГГА, киевлянам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и хранилищам во время воздушной тревоги.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как избежать несчастного случая на водоемах и как помочь утопленнику.

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