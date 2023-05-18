Чи відкриють пляжі у Києві: відповідь КМДА

Так, згідно з рішенням Ради оборони міста Києва, громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів, оскільки відсутні укриття.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі.

На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, в Миколаєві та області цього року пляжного сезону не буде. Зокрема, відвідування моря залишиться під забороною, хоча в річках і лиманах купатися все ж таки дозволять.

Нагадаємо, в Одесі цього року пляжного сезону теж не буде. Причиною цього є обстріли будівель курортної сфери та розмінування акваторії Чорного моря. До прикладу окупанти завдали 8 травня в Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Тоді ворог атакував рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.