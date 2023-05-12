Пляжний сезон у Миколаївській області: море під забороною, але є альтернатива

В Миколаєві та області в цьому році пляжного сезону не буде. Зокрема, відвідування моря залишиться під забороною, хоча в річках та лиманах купатися все ж дозволять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час телемарафону.

"Для того, щоб був туристичний сезон ми місяць чи два мали б уже працювати над його відкриттям. Я вважаю, що в цьому році туристичного сезону не буде. І басейн Чорного моря відвідувати точно буде заборонено через щільне замінування та військові загрози", - розповів він.

При цьому, як зазначив Кім, наразі з військовими обговорюється можливість відкриття внутрішніх вод.

"Це і лимани, і річки, для того, щоб люди могли мати доступ до води та відпочивати. І певні ці місця готуємо, в тому числі туристичні місця на півночі нашого регіону. Наприклад, це Мигія, де можна відновлюватись попри військові дії", - додав очільник регіону.