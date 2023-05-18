Откроют ли пляжи в Киеве: ответ КГГА

Так, согласно решению Совета обороны города Киева, гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей, поскольку отсутствуют укрытия.

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи.

На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

Как сообщалось, в Николаеве и области в этом году пляжного сезона не будет. В частности, посещение моря останется под запретом, хотя в реках и лиманах купаться все же разрешат.

Напомним, в Одессе в этом году пляжного сезона тоже не будет. Причиной тому является обстрелы зданий курортной сферы и разминирование акватории Черного моря. К примеру, оккупанты нанесли 8 мая по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Тогда враг атаковал рекреационную зону на побережье Черного моря.