Чи відключатимуть світло за графіками 31 березня: що кажуть в "Укренерго"

"Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження споживання не планується", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" звернулися до українців із закликом обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

До слова, раніше українські ЗМІ з посиланням на експерта повідомляли про те, що 31 березня в Україні нібито можуть відключати світло. Це "пов'язано з дощами і виведенням у плановий ремонт двох атомних енергоблоків".

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зауважити, що після серії російських ударів по енергетичних об'єктах ситуація в Україні залишається важкою. Тимчасове послаблення обмежень відбулося разом із потеплінням, оскільки українці стали рідше користуватися потужними електроприладами на кшталт обігрівачів.