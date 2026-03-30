Чи відключатимуть світло за графіками 31 березня: що кажуть в "Укренерго"

21:43 30.03.2026 Пн
2 хв
У компанії дали позитивний прогноз
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: в Україні 31 березня не очікуються відключення світла (Getty Images)

В Україні у вівторок, 31 березня, не очікується застосування графіків погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці через російські удари по Україні

"Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження споживання не планується", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" звернулися до українців із закликом обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

До слова, раніше українські ЗМІ з посиланням на експерта повідомляли про те, що 31 березня в Україні нібито можуть відключати світло. Це "пов'язано з дощами і виведенням у плановий ремонт двох атомних енергоблоків".

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зауважити, що після серії російських ударів по енергетичних об'єктах ситуація в Україні залишається важкою. Тимчасове послаблення обмежень відбулося разом із потеплінням, оскільки українці стали рідше користуватися потужними електроприладами на кшталт обігрівачів.

Рівень генерації електроенергії внаслідок російських ударів значно просів.

Згідно з прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, який він озвучив у коментарі РБК-Україна, графіки можуть перестати застосовувати до травня-червня. Потім у липні-серпні, коли буде пік споживання через спеку, заходи обмеження споживання можуть повернути.

