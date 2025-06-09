Чи відключатимуть мобільний зв'язок під час російських ударів: нардеп дав відповідь

Інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв'язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Федієнка в Telegram .

У такий спосіб він прокоментував повідомлення, які поширювалися в соцмережах і деяких ЗМІ останніми днями про те, що з 9 червня під час російських атак нібито відключатимуть мобільний зв'язок.

Стверджувалося, нібито українські програмісти та мобільні оператори запустили систему "Тризуб", щоб українці через це не залишилися без інформації під час повітряних тривог.

"Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть", - сказав він.

Федієнко закликав громадян не вестися на "рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".