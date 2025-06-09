Будут ли отключать мобильную связь во время российских ударов: нардеп дал ответ
Информация о том, что в Украине будут отключать мобильную связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы парламентского комитета по цифровой трансформации, народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Федиенко в Telegram.
Таким образом он прокомментировал сообщения, которые распространялись в соцсетях и некоторых СМИ в последние дни о том, что с 9 июня во время российских атак якобы будут отключать мобильную связь.
Утверждалось, будто украинские программисты и мобильные операторы запустили некую систему "Тризуб", чтобы украинцы из-за этого не остались без информации во время воздушных тревог.
"Хочу еще раз проинформировать, что ни в понедельник, ни во вторник, ни через неделю, ни через две недели мобильная связь отключена не будет", - сказал он.
Федиенко призвал граждан не вестись на "рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".
Россия глушит мобильную связь
В России перед 9 мая начали глушить мобильную связь и интернет, якобы, в "целях безопасности". В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали, что это становится нормальной практикой во многих российских регионах.
В ЦПД пояснили, что отключение связи является одним из элементов "закручивания гаек" для максимального ограничения доступа россиян к нежелательным Кремлю источникам информации.
Примечательно, что РФ прибегала к подобной практике и на временно оккупированных украинских территориях. В январе 2024 года Центр национального сопротивления сообщал, что россияне глушили связь в Донецкой области.
В феврале 2024 года стало известно, что оккупанты глушили связь в Энергодаре. По данным ЦНС, россияне это делали, чтобы скрыть свои военные преступления.
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