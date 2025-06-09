Будут ли отключать мобильную связь во время российских ударов: нардеп дал ответ

Информация о том, что в Украине будут отключать мобильную связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы парламентского комитета по цифровой трансформации, народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Федиенко в Telegram .

Таким образом он прокомментировал сообщения, которые распространялись в соцсетях и некоторых СМИ в последние дни о том, что с 9 июня во время российских атак якобы будут отключать мобильную связь.

Утверждалось, будто украинские программисты и мобильные операторы запустили некую систему "Тризуб", чтобы украинцы из-за этого не остались без информации во время воздушных тревог.

"Хочу еще раз проинформировать, что ни в понедельник, ни во вторник, ни через неделю, ни через две недели мобильная связь отключена не будет", - сказал он.

Федиенко призвал граждан не вестись на "рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".