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Чи відчувають українці себе частиною національного опору ворогові: дані опитування

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Україна, Середа 09 листопада 2022 10:56
Чи відчувають українці себе частиною національного опору ворогові: дані опитування Фото: українці вважають себе частиною національного опору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (60%) відчувають себе частиною національного опору. Ще 32% відчувають себе хоча б частково долученими до опору ворогові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Водночас лише 4% респондентів скоріше або абсолютно не відчувають себе частиною опору ворогові.

Чи відчувають українці себе частиною національного опору ворогові: дані опитування

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, багато українських та закордонних політиків та експертів відзначають згуртованість українського суспільства, що проявилося в різних формах масової підтримки Сил оборони та взагалі стійкості до складних обставин.

"Водночас також важливо, що проживаючи цей досвід, більшість українців на суб’єктивному рівні відчувають себе не просто спостерігачами наживо за подіями, а справжніми учасниками національного опору. Цей спільний досвід зараз уже є і далі буде суспільним "клеєм" для збереження згуртованості, продовження формування громадянської політичної нації та подолання різних проблем", - сказав він.

За його словами, важливо, щоб на різних рівнях як всередині країни, так і назовні транслювався наратив про опір як загальнонаціональне явище та залученість кожного (у міру можливостей) для відсічі агресору.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 21-23 жовтня 2022 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

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