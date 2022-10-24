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Чи вплинули обстріли міст на схильність українців до переговорів з ворогом: дані опитування

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 10:18
Чи вплинули обстріли міст на схильність українців до переговорів з ворогом: дані опитування Фото: обстріли міст не зробили українців більш схильними до переговорів ворогом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

Чи вплинули обстріли міст на схильність українців до переговорів з ворогом: дані опитування

Хоча із Заходу на Схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. Навіть на Сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів).

Чи вплинули обстріли міст на схильність українців до переговорів з ворогом: дані опитування

Серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв’ю, також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно продовжувати збройний опір, навіть якщо обстріли продовжаться (і лише 29% вважають, що потрібно розпочинати переговорити, навіть якщо доведеться йти на поступки).

Чи вплинули обстріли міст на схильність українців до переговорів з ворогом: дані опитування

"Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для Росії було посіяти паніку, зневіру та примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як Росія "блискучо" реалізовує свої цілі", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

За його словами, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори.

"Проте всенародний біль від втрат та руйнувань не залякує людей, а каналізується у гнів і злість на ворогів. Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги", - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 21-23 жовтня 2022 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачає, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії. Але віялових відключень не уникнути.

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