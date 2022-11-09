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Чувствуют ли украинцы себя частью национального сопротивления врагу: данные опроса

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Украина, Среда 09 ноября 2022 10:56
Чувствуют ли украинцы себя частью национального сопротивления врагу: данные опроса Фото: украинцы считают себя частью национального сопротивления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (60%) ощущают себя частью национального сопротивления. Еще 32% чувствуют себя хотя бы частично вовлеченными в сопротивление врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В то же время, только 4% респондентов скорее или абсолютно не чувствуют себя частью сопротивления врагу.

Чувствуют ли украинцы себя частью национального сопротивления врагу: данные опроса

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, многие украинские и зарубежные политики и эксперты отмечают сплоченность украинского общества, которая проявилось в различных формах массовой поддержки Сил обороны и в целом стойкости к сложным обстоятельствам.

"В то же время также важно, что проживая этот опыт, большинство украинцев на субъективном уровне чувствуют себя не просто наблюдателями вживую за событиями, а настоящими участниками национального сопротивления. Этот общий опыт сейчас уже есть и дальше будет общественным "клеем" для сохранения сплоченности, продолжения формирование гражданской политической нации и преодоление разных проблем", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы на разных уровнях как внутри страны, так и вовне транслировался нарратив о сопротивлении как общенациональном явлении и вовлеченности каждого (по мере возможностей) для отпора агрессору.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 21-23 октября 2022 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и унося жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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