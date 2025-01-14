Чи відчуває Україна тиск партнерів щодо швидких домовленостей про мир: відповідь Сибіги

Жодного тиску на Україну від партнерів щодо швидких домовленостей про досягнення миру у війні з Росією немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкна.

"Жодного тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном мир. Ми говоримо про всеосяжний, справедливий, стійкий, тривалий мир для України. Це дуже важливо. Це не роздільне розуміння справедливого миру. Жодного тиску на нас немає", - сказав Сибіга.

За його словами, Україна разом з союзниками працює над досягненням цієї мети.

"Більше того, ми навпаки обмінюємось думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру", - додав український міністр.

Глава МЗС Естонії також висловив свою думку з цього приводу.

"Всі кажуть, що треба знайти мир за будь-яку ціну, але якщо ви порівняєте ситуацію в Європі зараз та три роки тому, то побачите, що розуміння зараз різне. Всі розуміють, що Україна за тривалий мир, і безумовно всі хочуть мати мир, але всі також розуміють, що якщо у нас буде просто припинення вогню, якщо будуть просто чергові "мінські угоди", то миру не буде", - зазначив він.

Тсахкна зазначив, що у такому випадку буде пауза, але агресія РФ буде тривати, бо основна точка зору полягає в тому, що Путін не змінив основну ціль - знищити існуюче міжнародне право.

"Тепер питання більш практичне: що ми можемо зробити прямо зараз. Нам треба надавати підтримку Україні у військовій та економічній сфері. І це такий початок, щоб мати більш потужну позицію. А там, якщо ми зможемо змінити основну ціль Путіна та почати переговори для справедливого та стійкого миру, то для цього треба безпекові гарантії", - додав глава МЗС Естонії.

Він наголосив, що Естонія має дуже чітку позицію: найкраща робоча гарантія не тільки для України, а й для Європи - членство в НАТО.

"Звичайно, ми можемо говорити, чи слушний це час для запрошення, чи ні, але я вірю у справжні процеси. Тож, якщо ми готові, якщо ми дійсно підтримуємо Україну зараз, щоб вона мала більш потужну позицію, то наступні кроки мають бути робочі безпекові гарантії", - зазначив Тсахкна.

За його словами, мова не про повне членство в НАТО для початку, але "треба обговорити всі ці технічні аспекти".

"Ми маємо спільно відстоювати цю позицію, що повне членство в ЄС та НАТО дає стабільність не тільки Україні, але і Європі. Це і в наших інтересах, щоб Україна стала повноправним членом НАТО, бо нейтралітет - зелене світло для Путіна", - наголосив естонський міністр.