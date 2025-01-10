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Росія та Україна наразі не готові до переговорів, - Кірбі

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 21:37
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Росія та Україна наразі не готові до переговорів, - Кірбі Фото: радник Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна та Росія не готові до переговорів у війні. А санкції, запроваджені проти країни-агресора, не можуть стати розмінною монетою, коли це все ж станеться.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, запровадження санкцій проти РФ не робилося з розрахунком того, що "стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів".

"Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", - констатував він.

Кібрі підкреслив і те, що рішення про введення додаткових санкцій ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі.

При цьому радник Білого дому підтвердив, що раніше масштабні санкції в цій сфері відкладалися для того, щоб утримати підвищення цін на енергоносії в США.

Санкції проти РФ

10 січня США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Водночас обмеження торкнулися й сербської компанії, яка пов’язана з "Газпром нефть".

Крім того, Держдеп США ввів санкції проти генерального директора "Росатома" Олексія Ліхачова. Під обмеження потрапили також члени правління компанії.

Крім того, санкційні обмеження проти РФ ввела і Британія.

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