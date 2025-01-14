Чувствует ли Украина давление партнеров относительно быстрых договоренностей о мире: ответ Сибиги
Никакого давления на Украину от партнеров относительно быстрых договоренностей о достижении мира в войне с Россией нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкна.
"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином мир. Мы говорим о всеобъемлющем, справедливом, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно. Это не раздельное понимание справедливого мира. Никакого давления на нас нет", - сказал Сибига.
По его словам, Украина вместе с союзниками работает над достижением этой цели.
"Более того, мы наоборот обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира", - добавил украинский министр.
Глава МИД Эстонии также высказал свое мнение по этому поводу.
"Все говорят, что надо найти мир любой ценой, но если вы сравните ситуацию в Европе сейчас и три года назад, то увидите, что понимание сейчас разное. Все понимают, что Украина за длительный мир, и безусловно все хотят иметь мир, но все также понимают, что если у нас будет просто прекращение огня, если будут просто очередные "минские соглашения", то мира не будет", - отметил он.
Тсахкна отметил, что в таком случае будет пауза, но агрессия РФ будет продолжаться, потому что основная точка зрения заключается в том, что Путин не изменил основную цель - уничтожить существующее международное право.
"Теперь вопрос более практический: что мы можем сделать прямо сейчас. Нам надо оказывать поддержку Украине в военной и экономической сфере. И это такое начало, чтобы иметь более мощную позицию. А там, если мы сможем изменить основную цель Путина и начать переговоры для справедливого и устойчивого мира, то для этого надо гарантии безопасности", - добавил глава МИД Эстонии.
Он подчеркнул, что Эстония имеет очень четкую позицию: лучшая рабочая гарантия не только для Украины, но и для Европы - членство в НАТО.
"Конечно, мы можем говорить, подходящее ли это время для приглашения или нет, но я верю в настоящие процессы. Поэтому, если мы готовы, если мы действительно поддерживаем Украину сейчас, чтобы она имела более мощную позицию, то следующие шаги должны быть рабочие гарантии безопасности", - отметил Тсахкна.
По его словам, речь не о полном членстве в НАТО для начала, но "надо обсудить все эти технические аспекты".
"Мы должны совместно отстаивать эту позицию, что полное членство в ЕС и НАТО дает стабильность не только Украине, но и Европе. Это и в наших интересах, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО, потому что нейтралитет - зеленый свет для Путина", - подчеркнул эстонский министр.
Позиция Украины относительно переговоров с Россией
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Украина способна вести переговоры о мире с Россией, однако только через инструменты принуждения. По его мнению, для эффективного давления на агрессора, нужно экономическое и дипломатическое единство.
Также советник главы Офиса президента заявил, что переговоры с властями страны-агрессора невозможны, поскольку пока Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну.
Кроме того, Подоляк считает, что затягивание стран Запада с предоставлением Украине вооружений и с разрешением бить западными ракетами по территории агрессора, помогло армии РФ перестроиться и подготовиться к дальнейшему ведению войны.
В то же время руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что позиция Украины пока недостаточно сильна для переговоров с Россией.
Между тем в Белом доме считают, что Украина и Россия не готовы к переговорам в войне. А санкции, введенные против страны-агрессора, не могут стать разменной монетой, когда это все же произойдет.
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