UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи видають повістки на тимчасових блокпостах Києва: що кажуть в КМВА

Фото: чи видають повістки на тимчасових блокпостах Києва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві з 25 по 28 грудня розгорнуті тимчасові блокпости. Проте, інформації про видачу повісток на них немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі "Радіо свобода".

"Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують безпекових функцій", - заявив речник. 

Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".  

Тимчасові блокпости в Києві 

У Києві, з 25 по 28 грудня, правоохоронці проводять безпекові навчання. Зокрема в столиці розгорнули тимчасові блокпости, де перевіряють транспорт і документи. 

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист столиці є надважливою задачею і її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії, а також боєздатності усіх структур. 

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків й елементів інженерних загороджень. Також можливі відпрацювання перевірки транспорту, документів й певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніМобілізація в Україні