Чи видають повістки на тимчасових блокпостах Києва: що кажуть в КМВА

"Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують безпекових функцій", - заявив речник.

Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".

Тимчасові блокпости в Києві

У Києві, з 25 по 28 грудня, правоохоронці проводять безпекові навчання. Зокрема в столиці розгорнули тимчасові блокпости, де перевіряють транспорт і документи.

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист столиці є надважливою задачею і її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії, а також боєздатності усіх структур.

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків й елементів інженерних загороджень. Також можливі відпрацювання перевірки транспорту, документів й певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.