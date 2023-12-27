RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выдают ли повестки на временных блокпостах Киева: что говорят в КМВА

Фото: выдают ли повестки на временных блокпостах Киева (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве с 25 по 28 декабря развернуты временные блокпосты. Однако, информации о выдаче повесток на них нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире "Радио свобода".

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям - не выполняют функций безопасности", - заявил спикер. 

Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева в "разрешенный законодательством способ".

Временные блокпосты в Киеве

В Киеве, с 25 по 28 декабря, правоохранители проводят учения безопасности. В частности, в столице развернули временные блокпосты, где проверяют транспорт и документы.

Как пояснил начальник КГВА Сергей Попко, в условиях войны защита столицы является сверхважной задачей и ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия, а также боеспособности всех структур. 

Учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений. Также возможны отработки проверки транспорта, документов и определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеМобилизация в Украине