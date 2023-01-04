Чи вдасться Україні втриматися у лідерах серед постачальників зерна: оцінка міністра

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що вдасться, але насправді для мене, фермерів і загалом для всього ринку це не основна цифра. Основна цифра - це, щоб аграрій цього року мав можливість засіятися і після цього отримати прибуток, щоб земля по максимуму була використана під посів, щоб пайовики отримали орендну плату, і щоб ніякі цикли не були розірвані", - сказав він.

За словами Сольського, головним фактором майбутньої посівної кампанії залишається війна та економічна ситуація, а також робота державних органів, бізнесу, банків та трейдерів.

"За рейтинги ми не турбуємося, ми давно угорі. Така війна, як зараз, за один сезон нас з цього рейтингу не викидує. На якому ми місці, будемо підбивати восени, до цього ми ставимося досить спокійно", - додав він.