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Удастся ли Украине удержаться в лидерах среди поставщиков зерна: оценка министра

Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина, вопреки войне и боевым действиям, сможет удержать лидирующие позиции среди мировых поставщиков зерна и аграрной продукции в этом году.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

"Я думаю, что удастся, но на самом деле для меня, фермеров и в целом для всего рынка это не основная цифра. Основная цифра - это, чтобы аграрий в этом году имел возможность засеяться и после этого получить прибыль, чтобы земля по максимуму была использована под посев, чтобы пайщики получили арендную плату, и чтобы никакие циклы не были разорваны", - сказал он.

По словам Сольского, главным фактором предстоящей посевной кампании остаются война и экономическая ситуация, а также работа государственных органов, бизнеса, банков и трейдеров.

"За рейтинги мы не беспокоимся, мы давно наверху. Такая война, как сейчас, за один сезон нас из этого рейтинга не выбросит. На каком мы месте, будем подводить осенью, к этому мы относимся достаточно спокойно", - добавил он.

Напомним, за время действия "зернового коридора" из одесских портов вышло 605 кораблей, транспортировавших 15,9 млн тонн агропродукции.

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Министерство аграрной политикиНиколай СольскийАгропромышленный комплекс