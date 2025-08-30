Чи вдалося зупинити росіян на адмінкордоні Дніпропетровської області: що кажуть в ЗСУ

Трегубов пояснив, що з політичного погляду не варто дозволяти росіянам закріпитися хоч в одному населеному пункті Дніпропетровщини, навіть якщо це було б виправдано в тактичному плані.

"Тому росіяни зараз зупинені на адміністративному кордоні й намагаються робити за цей кордон робити активні вилазки та зачепитися за прикордонні селища. Були активні спроби закріпитися в деяких селищах, в якийсь момент майже вдавалося. Але так чи інакше вони витіснялися", - сказав він, розповідаючи про ситуацію.