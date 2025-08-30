Удалось ли остановить россиян на админгранице Днепропетровской области: что говорят в ВСУ

Трегубов пояснил, что с политической точки зрения не стоит позволять россиянам закрепиться хоть в одном населенном пункте Днепропетровщины, даже если это было бы оправдано в тактическом плане.

"Поэтому россияне сейчас остановлены на административной границе и пытаются делать за эту границу делать активные вылазки и зацепиться за приграничные поселки. Были активные попытки закрепиться в некоторых поселках, в какой-то момент почти удавалось. Но так или иначе они вытеснялись", - сказал он, рассказывая о ситуации.