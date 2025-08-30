Удалось ли остановить россиян на админгранице Днепропетровской области: что говорят в ВСУ

Россияне хотели бы закрепиться на окраинах Днепропетровской области, но украинские войска не позволяют им это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
Трегубов пояснил, что с политической точки зрения не стоит позволять россиянам закрепиться хоть в одном населенном пункте Днепропетровщины, даже если это было бы оправдано в тактическом плане.
"Поэтому россияне сейчас остановлены на административной границе и пытаются делать за эту границу делать активные вылазки и зацепиться за приграничные поселки. Были активные попытки закрепиться в некоторых поселках, в какой-то момент почти удавалось. Но так или иначе они вытеснялись", - сказал он, рассказывая о ситуации.
Напомним, недавно аналитики DeepState обновили свою интерактивную карту. Согласно новым данным, россияне якобы контролируют села Запорожское и Новогеоргиевка, которые расположены неподалеку админграницы Днепропетровской области с Донецкой.
Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина рассказал, что российские солдаты зашли в эти два села и пытаются там закрепиться. При этом оккупацию он не подтверждал.
Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что слухи о якобы оккупации сел Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области являются ложными. Украинские воины продолжают оборонять границы Днепропетровщины.