Чи вдалося ЗСУ "зрізати" виступ під Добропіллям: Сили оборони дали відповідь

Фото: Сили оборони розповіли, чи зачистили виступ біля Добропілля (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біля Добропілля Донецької області триває зачистка російських сил, які змогли пройти в тил українських позицій. Їм не дають з'єднатися з основним угрупуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, бої на північ від Покровська тривають, Сили оборони зачищають російські піхотні групи.

"Російські підрозділи там все ще присутні і йде доволі кропітка робота по тому, щоб їх виловити і знищити, не дати їм з'єднатися із основними силами", - заявив Трегубов.

Як зазначив речник, про результат можна буде сказати лише після того, як захисники переконаються, що росіяни не змогли ані вийти з оточення, ані з'єднатися із тими основними групами.

Також окупанти намагаються тиснути й на інших ділянках Покровського напрямку. Загарбники малими групами намагаються проникати по всіх напрямках, в тому числі в саме місто Покровськ.

"Була активність росіян в районі Котлиного, була активність у східній частині Покровського напрямку. Там зосереджено достатньо росіян, щоб чинити нам проблеми по всій лінії фронту і проводити інфільтрацію вздовж усіх наших позицій", - повідомив Віктор Трегубов.

Фото: карта боїв поблизу Добропілля (deepstatemap.live)

Наступ РФ на Добропілля

Нагадаємо, у серпні стало відомо про просування ворожих сил на північ між Добропіллям та Дружківкою у Донецькій області. Генеральний штаб направив додаткові сили для ліквідації прориву російських військових.

Також смугу оборони на Покровському напрямку зайняв корпус Нацгвардії "Азов", щоб заблокувати російські сили.

Як відомо, просування ворога у цьому районі зупинене. Наразі тривають бої, щоб відтіснити росіян.

Напередодні речник ОСУВ "Дніпро" повідомив, що російські підрозділи у районі Добропілля потрапили в оточення. Сили оборони "відрізали" так звані "клешні", які утворили окупанти.

