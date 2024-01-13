Удалось ли сегодня сбить вражеские "Кинжалы": что говорит Игнат

Россия утром 13 января запустила по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал". Половина из них не достигла целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов, мы о них сообщали. И в конце концов шесть их было тоже, половина точно не достигла целей - это 100%", - сказал Игнат.

На вопрос о том, были ли во время сегодняшней атаки фальш-цели, спикер Воздушных сил сказал, что не исключает, что было несколько целей, где было вражеское влияние.

Он добавил, что более 20 воздушных средств не достигли цели. Он объяснил, что они могли упасть на открытой местности либо был подрыв в воздухе, либо действие средств радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Масштабный обстрел Украины

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробаллистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет.

Во многих областях Украины были взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.