Чи варто українцям чекати потепління найближчими днями: пояснення синоптика

Якої погоди чекати українцям найближчими днями

За словами експерта, температурні показники в Україні впродовж найближчих кількох днів істотно змінюватись не будуть.

"Навпаки. Ми бачимо, що пануватиме переважно хмарна погода найближчими днями. Принаймні на вихідні так точно", - пояснила Птуха.

Вона додала, що може бути також більш туманно - особливо по північній частині України.

"Коли у нас є хмарність... як у денні, так і в нічні години немає таких сильних амплітуд температурних і коливань. Тому в найближчі три доби температура якраз таки у денні та нічні години буде досить одноманітною", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що йдеться про температуру в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Найтепліше вдень залишається у нас хіба що у західних і південних областях. Там температура вдень підніметься до +5+10 градусів за Цельсієм", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Птуха наголосила, що на погоду в Україні найближчим часом впливатиме антициклон - поле високого тиску, яке приносить погоду переважно без опадів.

"Взимку він може бути з туманами, але так само можуть бути прояснення. Все залежить від хмарності й типу повітряної маси", - додала експерт.

Зазначимо, що дещо раніше в Укргідрометцентрі розповідали, що впродовж наступних трьох діб в Україні - переважно без опадів.

Лише найближчої ночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях - місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних, північних та Вінницькій областях - на дорогах подекуди ожеледиця.

В яких регіонах прогнозують туман і ускладнення руху

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вже сьогодні, 29 листопада, Київ накриває туман.

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 листопада туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - розповіли українцям.

Уточнюється, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ про туман у Києві (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом вночі та вранці 30 листопада туман прогнозують:

у Волинській області

у Рівненській області

у Житомирській області

у Київській області

у Чернігівській області

у Сумській області

"Видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в Українському гідрометеорологічному центрі й опублікували відповідну карту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні 30 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)