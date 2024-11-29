Стоит ли украинцам ждать потепления в ближайшие дни: объяснение синоптика

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять антициклон - поле высокого давления.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, температурные показатели в Украине в ближайшие несколько дней существенно меняться не будут.
"Напротив. Мы видим, что в основном будет облачная погода в ближайшие дни. По крайней мере, на выходные так точно", - объяснила Птуха.
Она добавила, что может быть также более туманно - особенно по северной части Украины.
"Когда у нас есть облачность... как в дневные, так и в ночные часы нет таких сильных температурных амплитуд и колебаний. Поэтому в ближайшие трое суток температура как раз в дневные и ночные часы будет достаточно однообразной", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что речь идет о температуре в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
"Теплее всего днем остается у нас разве что в западных и южных областях. Там температура днем поднимется до +5+10 градусов по Цельсию", - отметила представитель УкрГМЦ.
Птуха подчеркнула, что на погоду в Украине в ближайшее время будет влиять антициклон - поле высокого давления, которое приносит погоду преимущественно без осадков.
"Зимой он может быть с туманами, но также могут быть прояснения. Все зависит от облачности и типа воздушной массы", - добавила эксперт.
Отметим, что немного раньше в Укргидрометцентре рассказывали, что в течение следующих трех суток в Украине - преимущественно без осадков.
Лишь в ближайшую ночь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях - местами небольшой мокрый снег и дождь.
В западных, северных и Винницкой областях - на дорогах местами гололедица.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, уже сегодня, 29 ноября, Киев накрывает туман.
"В ближайший час с удержанием до конца дня 29 ноября туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - рассказали украинцам.
Уточняется, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ о тумане в Киеве (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тем временем ночью и утром 30 ноября туман прогнозируют:
"Видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - уточнили в Украинском гидрометеорологическом центре и опубликовали соответствующую карту.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине 30 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в течение декабря.
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