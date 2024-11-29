Стоит ли украинцам ждать потепления в ближайшие дни: объяснение синоптика

Какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

По словам эксперта, температурные показатели в Украине в ближайшие несколько дней существенно меняться не будут.

"Напротив. Мы видим, что в основном будет облачная погода в ближайшие дни. По крайней мере, на выходные так точно", - объяснила Птуха.

Она добавила, что может быть также более туманно - особенно по северной части Украины.

"Когда у нас есть облачность... как в дневные, так и в ночные часы нет таких сильных температурных амплитуд и колебаний. Поэтому в ближайшие трое суток температура как раз в дневные и ночные часы будет достаточно однообразной", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что речь идет о температуре в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Теплее всего днем остается у нас разве что в западных и южных областях. Там температура днем поднимется до +5+10 градусов по Цельсию", - отметила представитель УкрГМЦ.

Птуха подчеркнула, что на погоду в Украине в ближайшее время будет влиять антициклон - поле высокого давления, которое приносит погоду преимущественно без осадков.

"Зимой он может быть с туманами, но также могут быть прояснения. Все зависит от облачности и типа воздушной массы", - добавила эксперт.

Отметим, что немного раньше в Укргидрометцентре рассказывали, что в течение следующих трех суток в Украине - преимущественно без осадков.

Лишь в ближайшую ночь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях - местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях - на дорогах местами гололедица.

В каких регионах прогнозируют туман и усложнение движения

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, уже сегодня, 29 ноября, Киев накрывает туман.

"В ближайший час с удержанием до конца дня 29 ноября туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", - рассказали украинцам.

Уточняется, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ о тумане в Киеве (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем ночью и утром 30 ноября туман прогнозируют:

в Волынской области

в Ровенской области

в Житомирской области

в Киевской области

в Черниговской области

в Сумской области

"Видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - уточнили в Украинском гидрометеорологическом центре и опубликовали соответствующую карту.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине 30 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)