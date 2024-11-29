Чи варто українцям чекати потепління найближчими днями: пояснення синоптика
Найближчими днями на погоду в Україні буде впливати антициклон - поле високого тиску.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Якої погоди чекати українцям найближчими днями
За словами експерта, температурні показники в Україні впродовж найближчих кількох днів істотно змінюватись не будуть.
"Навпаки. Ми бачимо, що пануватиме переважно хмарна погода найближчими днями. Принаймні на вихідні так точно", - пояснила Птуха.
Вона додала, що може бути також більш туманно - особливо по північній частині України.
"Коли у нас є хмарність... як у денні, так і в нічні години немає таких сильних амплітуд температурних і коливань. Тому в найближчі три доби температура якраз таки у денні та нічні години буде досить одноманітною", - розповіла синоптик.
Вона уточнила, що йдеться про температуру в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
"Найтепліше вдень залишається у нас хіба що у західних і південних областях. Там температура вдень підніметься до +5+10 градусів за Цельсієм", - зауважила представниця УкрГМЦ.
Птуха наголосила, що на погоду в Україні найближчим часом впливатиме антициклон - поле високого тиску, яке приносить погоду переважно без опадів.
"Взимку він може бути з туманами, але так само можуть бути прояснення. Все залежить від хмарності й типу повітряної маси", - додала експерт.
Зазначимо, що дещо раніше в Укргідрометцентрі розповідали, що впродовж наступних трьох діб в Україні - переважно без опадів.
Лише найближчої ночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях - місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
У західних, північних та Вінницькій областях - на дорогах подекуди ожеледиця.
В яких регіонах прогнозують туман і ускладнення руху
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вже сьогодні, 29 листопада, Київ накриває туман.
"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 листопада туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - розповіли українцям.
Уточнюється, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ про туман у Києві (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом вночі та вранці 30 листопада туман прогнозують:
- у Волинській області
- у Рівненській області
- у Житомирській області
- у Київській області
- у Чернігівській області
- у Сумській області
"Видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в Українському гідрометеорологічному центрі й опублікували відповідну карту.
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні 30 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.
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