Чи варто купувати машину з механічною коробкою передач: за і проти

Мільйони водіїв щохвилини перемикають свої трансмісії вручну – їхні машини мають механічну коробку передач. Попри ріст популярності "автоматів", більшість покупців на вторинному ринку в Україні все ще розглядають комплектацію з "механікою". Що вони втрачають і що отримують при цьому?

Всі машини з бензиновим чи дизельним двигуном мають коробку передач – вона потрібна, щоб узгодити оберти мотора та швидкість руху. Оскільки перемикання ступенів слід виконувати постійно при розгоні та уповільненні, керування коробкою відбирає чимало уваги водія при управлінні машиною.

Тому не дивно, що конструктори винайшли вже як мінімум чотири типи автоматичних трансмісій. Які, на жаль, через купу причин доступні не всім бажаючим. Відповідно, особливості "механіки" розглянемо саме у порівнянні з "автоматами". Які, до речі, крім високої ціни мають інші слабкі місця – і загальні, і "персональні" для окремих типів та моделей.

Фактор людини

В плані комфорту "механіка" додає водієві лише дві суттєві незручності: рушання з місця та необхідність весь час слідкувати за потребою у перемиканні. Сам алгоритм перемикання під час руху нескладний і у досвідчених водіїв рука на важелі та ноги на педалях діють цілком автоматично. А ось рушання, як не крути, водієві доводиться щоразу контролювати, оскільки дорожні умови бувають різні: підйом, вибоїна під колесом, мокре листя на асфальті, сніг, ожеледь тощо.

Щодо другої з незручностей, її великою мірою знівельовано гнучкістю сучасних двигунів з електронним керуванням. Нинішні мотори часто прощають недосвідченому або неретельному драйверу надто раннє або надто пізнє перемикання, машина не смикається і не глухне при помилках.

Крім того, на багатьох сучасних моделях є підкажчик перемикання передачі на щитку приладів. Але на нього треба щоразу переводити погляд, тому краще буде все ж таки навчитися визначати потребу у зміні передачі за поведінкою машини.

Нарешті, є випадки, коли водій, навіть маючи кошти на найкрутіший "автомат", свідомо обирає "ручку". Це рафіновані спортивні автомобілі, які повинні приносити задоволення від керування – повний контроль обертів коліс, наприклад, у керованому заносі або при енергійному старті з місця, можливий тільки на "чистій механіці". Те саме можна сказати про безкомпромісні позашляховики 4х4 для реального бездоріжжя, але на щастя, у нашій країни це актуально лише для фанатів оффроуду.

Фактор техніки

В технічному плані механічна коробка передач має кілька переваг, в першу чергу обумовлених конструктивною простотою.

Надійність. У порівнянні з іншими трансмісіями в МКП мінімальна кількість деталей, отже, ймовірність несподіваної відмови в дорозі геть невелика, у тому числі і на дуже зношених екземплярах;

Великий ресурс. Лише найкращі моделі класичних гідромеханічних АКП можуть зрівнятися у довговічності з механічними агрегатами. Пробіг МКП до першого ремонту часто сягає 200–250 тис км, а це недосяжні цифри для більшості сучасних "автоматів" всіх типів. Але є невдалі моделі "механіки", і треба з’ясувати, чи не стоїть такий на вподобаній вами машині.

Доступність сервісу. По-перше, крім елементарної заміни оливи та диска зчеплення механічна трансмісія якогось сервісу не потребує. По-друге, навіть повний ремонт коробки можна виконати на будь-якій гарній СТО. Тоді як деякі з "автоматів" ремонтувати просто нерентабельно. Звісно, придбати вживану МКП на "розборці" буде дешевше, ніж інші типи трансмісій.

Вживане авто з "механікою"

Нинішня ситуація на вторинному ринку така, що про трансмісії машини з пробігом треба сказати окремо. Виробнича політика деяких популярних автовиробників тепер така, що вживані екземпляри на "механіці" треба ще пошукати: величезна частка пригнаних з Європи б/в машин має "автомати". При тому дуже часто це недовговічні преселективні "роботи" типу DSG та варіатори CVT, які на момент продажу вже знаходяться на межі ресурсу.

Тобто незабаром після покупки в цілому "свіжої" і гарної машини щасливий власник опиняється перед потребою ремонту ціною понад тисячу євро. Це ще один аргумент на користь МКП, коли йдеться про вживані авто сучасних моделей.

Економічність

Далеко не кожен бере цю обставину до уваги, але факт: трансмісія з ручним перемиканням дає водієві змогу заощаджувати на пальному. Щоправда, відбувається це не саме собою, а за умови спеціальних навичок водія. Взагалі це тема окремої розмови, але якщо коротко, треба навчитися правильно використовувати накат і перемикатись вчасно – і без зайвого перекручування двигуна, і без силкування його наднизькими обертами. Знов таки, вищезгадані електронні підкажчики на торпедо дають свої поради щодо перемикання саме з точки зору економії пального.

Заради справедливості скажемо, що одна з автоматичних трансмісій може позмагатися в економічності з чистою механікою. Це преселективні роботи типу "фольксвагенівських" DSG, але ними теж треба вміти користуватись.

Якщо коротко

В механічній трансмісії немає нічого страшного – навіть якщо ви жінка, навіть якщо ви далека від техніки людина. Сучасні автомобілі доволі дружні до користувачів, і всі пов’язані з "механікою" маніпуляції не вимагають якихось зусиль чи напружень. Єдине, що може викликати дискомфорт – це необхідність опанувати певні навички. Якщо довести їх до автоматизму ще під час навчання в автошколі, в подальшому, під час активного користування автомобілем, недоліки МКП вже не будуть дошкуляти вам навіть у складних умовах руху.