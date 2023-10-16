Стоит ли покупать машину с механической коробкой передач: за и против

Миллионы водителей ежеминутно переключают свои трансмиссии вручную – их машины имеют механическую коробку передач. Несмотря на рост популярности "автоматов", большинство покупателей на вторичном рынке в Украине все еще рассматривают комплектацию с "механикой". Что они теряют и что получают при этом?

Все машины с бензиновым или дизельным двигателем имеют коробку передач – она нужна, чтобы согласовать обороты двигателя и скорость движения. Поскольку переключение ступеней следует производить постоянно при разгоне и замедлении, управление коробкой отнимает немало внимания водителя при управлении машиной.

Неудивительно поэтому, что конструкторы изобрели уже как минимум четыре типа автоматических трансмиссий. Которые, к сожалению, по куче причин доступны не всем желающим. Соответственно, особенности "механики" рассмотрим именно по сравнению с "автоматами". Которые, кстати, кроме высокой цены имеют другие слабые места – и общие, и персональные для отдельных типов и моделей.

Фактор человека

В плане комфорта "механика" добавляет водителю лишь два существенных неудобства: трогание с места и необходимость постоянно следить за потребностью в переключении. Сам алгоритм переключения при движении несложный и у опытных водителей рука на рычаге и ноги на педалях действуют автоматически. А вот трогание, как ни крути, водителю приходится каждый раз контролировать, поскольку дорожные условия бывают разные: подъем, выбоина под колесом, мокрые листья на асфальте, снег, гололед и т.д.

Относительно второго из неудобств, оно во многом нивелирована гибкостью современных двигателей с электронным управлением. Нынешние моторы часто прощают неопытному драйверу слишком раннее или слишком позднее переключение, машина не дёргается и не глохнет при ошибках.

Кроме того, на многих современных моделях имеется подсказчик переключения передачи на щитке приборов. Но на него нужно каждый раз переводить взгляд, поэтому лучше все же научиться определять потребность в изменении передачи по поведению машины.

Наконец, есть случаи, когда водитель даже имея средства на самый крутой "автомат" сознательно выбирает "ручку". Это рафинированные спортивные автомобили, которые должны доставлять удовольствие от вождения – полный контроль оборотов колес, например, в управляемом заносе или при энергичном старте с места, возможен только на "чистой механике". То же можно сказать о бескомпромиссных внедорожниках 4х4 для реального бездорожья, но к счастью, в нашей стране это актуально только для фанатов оффроуда.

Фактор техники

В техническом плане механическая коробка имеет несколько преимуществ, в первую очередь обусловленных конструктивной простотой.

Надежность. По сравнению с другими трансмиссиями в МКП минимальное количество деталей, следовательно, вероятность неожиданного отказа в дороге очень невелика, в том числе и на очень изношенных экземплярах;

Большой ресурс. Только лучшие модели классических гидромеханических АКП могут сравниться в долговечности с механическими агрегатами. Пробег МКП до первого ремонта часто достигает 200-250 тыс км, а это недостижимые цифры для большинства современных "автоматов" всех типов. Но есть неудачные модели "механики", и нужно выяснить, не стоит ли такой на понравившейся вам машине.

Доступность сервиса. Во-первых, кроме элементарной замены масла и диска сцепления механическая трансмиссия в каком-либо сервисе не нуждается. Во-вторых, даже полный ремонт коробки можно выполнить на любой хорошей СТО. В то время как некоторые из "автоматов" ремонтировать просто нерентабельно. Конечно, приобрести подержанную МКП на разборке будет дешевле, чем другие типы трансмиссий.

Подержанный автомобиль с "механикой"

Нынешняя ситуация на вторичном рынке такова, что о трансмиссиях машины с пробегом следует сказать отдельно. Производственная политика некоторых популярных автопроизводителей теперь такова, что б/у машины должны быть с "автоматами". При этом очень часто это недолговечные преселективные "роботы" типа DSG и вариаторы CVT, которые на момент продажи уже находятся на грани ресурса.

То есть вскоре после покупки в целом "свежей" и хорошей машины счастливый обладатель оказывается перед необходимостью ремонта ценой более тысячи евро. Это еще один аргумент в пользу МКП, когда речь идет о подержанных авто современных моделей.

Экономичность

Далеко не каждый принимает это обстоятельство во внимание, но факт: трансмиссия с ручным переключением позволяет водителю экономить на топливе. Правда, происходит это не само по себе, а при условии специальных навыков водителя. Вообще это тема отдельного разговора, но если коротко, нужно научиться правильно использовать накат и переключаться вовремя – и без излишнего вращения двигателя. Опять же, упомянутые электронные подсказчики на торпедо дают свои советы по переключению именно с точки зрения экономии горючего.

Справедливости ради скажем, что одна из автоматических трансмиссий может посоревноваться в экономичности с чистой механикой. Это преселективные "роботы" типа "фольксвагеновских" DSG, но ими тоже нужно уметь пользоваться.

Если коротко

В механической трансмиссии нет ничего страшного – даже если вы женщина, даже если вы далек от техники человек. Современные автомобили достаточно дружны к пользователям, и все связанные с "механикой" манипуляции не требуют каких-либо усилий или напряжений. Единственное, что может вызвать дискомфорт – это необходимость овладеть определенными навыками. Если довести их до автоматизма еще во время обучения в автошколе, в дальнейшем, во время активного пользования автомобилем, недостатки МКП уже не будут донимать вас даже в сложных условиях движения.