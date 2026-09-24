Чи варто купувати долар, коли курс росте: вартість валюти від НБУ на 25 вересня

Курс валют НБУ

На 25 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,97 грн, що на 12 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,12 грн. За день європейська валюта подешевшала на 6 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Чи варто купувати валюту, коли її курс зростає

Купувати валюту лише після початку зростання її курсу – не потрібно, вважає засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак.

''Якщо у вас є бажання диверсифікувати активи в різних валютах, наприклад, частина в доларах, частина в євро, то це треба робити постійно'', – пояснив експерт у коментарі для РБК-Україна.

За його словами, якщо людина вирішила, що 20% її коштів мають зберігатися в євро, то після отримання доходу 20% від нього можна купувати в євро та зберігати.

''Тобто це не повинно бути перетікання з одного активу в інший через те, що якийсь актив виріс чи впав'', – зазначив Козак.