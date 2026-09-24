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Следует ли покупать доллар, когда курс растет: стоимость валюты от НБУ на 25 сентября

16:28 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ установил новые официальные курсы доллара и евро (Getty Images)

Национальный банк Украины установил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 25 сентября. Американская валюта подорожала, в то время как евро продолжил снижаться в цене.

Сколько стоит доллар и евро и стоит ли покупать валюту на фоне изменения ее курса, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 25 сентября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,97 грн, что на 12 копеек больше предыдущего банковского дня.

Официальный курс евро составляет 51,12 грн. За день европейская валюта подешевела на 6 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар дорожает, евро падает: курсы валют в банках и обменниках 24 сентября

Стоит ли покупать валюту, когда ее курс растет

Покупать валюту только после начала роста ее курса – не нужно, считает основатель и президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак.

''Если у вас есть желание диверсифицировать активы в разных валютах, например часть в долларах, часть в евро, то это нужно делать постоянно'', - пояснил эксперт в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, если человек решил, что 20% его средств должны храниться в евро, то после получения дохода 20% от него можно покупать у евро и хранить.

''То есть это не должно быть перетекания из одного актива в другой из-за того, что какой-то актив вырос или упал'', - отметил Козак.

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