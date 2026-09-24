Долар дорожчає, євро падає: курси валют у банках та обмінниках 24 вересня

Українські банки 24 вересня оновили курси долара та євро. В окремих установах різниця між цінами купівлі та продажу валют є помітною.

Де сьогодні можна заощадити під час купівлі валюти та де за неї заплатять найбільше, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 24 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 45,00 грн для продажу (+5 коп. до попереднього робочого дня) та 44,85 грн для купівлі (+5 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,80 грн (-10 коп.), а купують – по 51,51 грн (-11 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,05 грн (+10 коп.), а купує по 44,45 грн (+10 коп.). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (без змін), а купівлі – 44,60 грн (+10 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,50 грн (-10 коп.), а продати банку – по 50,50 грн (-10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,54 грн (без змін), а купівлі – 50,77 грн (-8 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,05 грн (+10 коп.), а купує по 44,75 грн (+10 коп.). Для карток курс продажу становить 45,20 грн (+10 коп.), а купівлі – 44,70 грн (+10 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,70 грн (-15 коп.), а продати – по 51,05 грн (-20 коп.). Для карток курс продажу становить 51,90 грн (-8 коп.), а купівлі – 51,05 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,30 грн (+10 коп.), а купує по 44,70 грн (+10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,10 грн (+10 коп.), а купують по 44,70 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,70 грн (-10 коп.), а продати банку – по 51,00 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 45,03 грн (+3 коп.), а купує по 44,63 грн (+3 коп.). Євро продають по 51,53 грн (-24 коп.), а купують по 50,83 грн (-24 коп.).

Фото: курс валют у банках 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 45,03 грн. Такий курс встановив Monobank.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 45,04 грн, ПриватБанк у відділеннях та ''Мобільний Ощад'' – по 45,05 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 45,10 грн, Ощадбанк для карток – 45,20 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,30 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку для карток – 51,54 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 51,50 грн, Monobank – 51,53 грн, ПУМБ та ''Мобільний Ощад'' – по 51,70 грн, Ощадбанк для карток – 51,90 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують ''Мобільний Ощад'' – 44,75 грн.

Далі йдуть ПУМБ за готівковим та комерційним курсами, а також Ощадбанк для карток – по 44,70 грн, Monobank – 44,63 грн, ПриватБанк для карток – 44,60 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,45 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через Ощадбанк – по 51,05 грн. Такий самий курс купівлі встановлений для ''Мобільного Ощаду'' та карток.

Далі йдуть ПУМБ – 51,00 грн, Monobank – 50,83 грн, ПриватБанк для карток – 50,77 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,50 грн.

Скільки сьогодні коштують 100 доларів у банках