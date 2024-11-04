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Чи варто чекати на сніг у Києві та області: відповідь синоптика

Погода в Києві поки що була без снігу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 4 листопада, в Україні можуть спостерігатись найбільш інтенсивні опади. Згодом, разом із відходом активного циклону, вони будуть поступово припинятися у більшості регіонів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи дістанеться сніг Києва та Київської області

Експерт пояснила, що зараз на погоду в Україні впливає активний циклон, який переміщується через територію Росії.

"З цим циклоном пов'язані атмосферні фронти, які спричинили опади у вигляді змішаної фази (сніг із дощем, мокрий сніг, - Ред.) по північно-східних областях, прикордонних областях України", - зазначила вона.

Йдеться, переважно, про Сумську та Харківську області, які найбільше "відчули зимовий подих".

"Але ось сьогодні - найбільш інтенсивні опади можуть бути. Надалі вони вже, разом із відходом циклону, також будуть поступово припинятися", - додала синоптик.

Птуха повідомила, що невеликий мокрий сніг впродовж найближчих днів (5-6 листопада) може бути на північному сході.

"Ще завтра-післязавтра по північному сходу України (в принципі - у тих же самих регіонах) може бути невеликий мокрий сніг. Переважно - в нічні години. Проте він вже буде досить такий... малої інтенсивності", - уточнила спеціаліст.

Тим часом із заходу на територію України вже почне впливати антициклон - поле високого тиску, яке забезпечить погоду без опадів у більшості областей.

Отже, снігу в Києві або в Київській області найближчими днями очікувати не варто.

Якої погоди чекати мешканцям столичного регіону

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найближчим часом у Києві та області буде хмарно, з проясненнями. Опадів впродовж вівторка, 5 листопада, бути не повинно.

Температура повітря в Києві:

  • вночі 1-3 градуси морозу
  • вдень 5-7 градусів тепла

У Київській області вночі може бути від 0 до 5 градусів нижче нуля. Вдень - від 3 до 8 градусів тепла.

Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 5 листопада в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові випав перший сніг, й показували, який вигляд має місто.

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