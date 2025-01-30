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Чи треба в Україні проводити вибори під час війни: відповідь президента ПАРЄ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

На питання про вибори в Україні існує дві відповіді. Перша - з точки зору функціонування органів влади під час війни, друга - історична.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорас Русопулос.

"Перша полягає в тому, що моя позиція - не втручатися в цю внутрішню політику, тому що в Україні триває політичне життя, парламент продовжує свою роботу, і сесії проходять дуже гладко, і, звичайно, парламентарі від усіх партій беруть участь у нашій Асамблеї", - сказав він на полях сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

За його словами, друга відповідь - з історії. "Я не пам'ятаю, коли Вінстон Черчилль очолював Велику Британію в той час, під час війни, були вибори. Будьте певні, що ні", - нагадав президент ПАРЄ.

Як зазначив Русопулос, Верховна Рада функціонує, до ПАРЄ приїжджають парламентарі з усіх партій і не було жодного парламентаря від опозиції, який би підняв би питання в про вибори в Україні.

"Зруйнувати - легко, побудувати - складно. Але ми намагаємося паралельно з мирним процесом, якому віддасть перевагу український народ, знайти якесь рішення", - сказав він.

Русопулос розповів, що кілька місяців тому в Німеччині була дуже важлива міжнародна зустріч щодо відбудови України.

"Тому я оптимістично налаштований, що все відбудеться дуже швидко, коли війна закінчиться", - констатував президент ПАРЄ.

 

Нагадаємо, за даними опитувань, більшість українців проти виборів під час війни. Зокрема, у березні 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставилися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських або парламентських) до завершення війни.

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