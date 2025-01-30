Надо ли в Украине проводить выборы во время войны: ответ президента ПАСЕ

"Первый заключается в том, что моя позиция - не вмешиваться в эту внутреннюю политику, потому что в Украине продолжается политическая жизнь, парламент продолжает свою работу, и сессии проходят очень гладко, и, конечно, парламентарии от всех партий участвуют в нашей Ассамблее", - сказал он на полях сессии ПАСЕ в Страсбурге.

По его словам, второй ответ - из истории. "Я не помню, когда Уинстон Черчилль возглавлял Великобританию в то время, во время войны, были ли выборы. Будьте уверены, что нет", - напомнил президент ПАСЕ.

Как отметил Русопулос, Верховная Рада функционирует, в ПАСЕ приезжают парламентарии из всех партий и не было ни одного парламентария от оппозиции, который бы поднял бы вопрос о выборах в Украине.

"Разрушить - легко, построить - сложно. Но мы пытаемся параллельно с мирным процессом, который предпочтет украинский народ, найти какое-то решение", - сказал он.

Русопулос рассказал, что несколько месяцев назад в Германии была очень важная международная встреча по восстановлению Украины.

"Поэтому я оптимистично настроен, что все произойдет очень быстро, когда война закончится", - констатировал президент ПАСЕ.